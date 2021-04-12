Стартовали молодежные акции по чествованию казахстанских космонавтов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня республиканскими молодежными организациями запущены челленджи и акции в социальных сетях, приуроченные ко Дню космонавтики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИОР РК в Telegram.

Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» запустила челлендж #БайқоңырҒарышТохтар , #БайқоңырҒарышТалғат, #БайқоңырҒарышАйдын , который подхватили Жасулановцы всей страны.

«Альянс студентов Казахстана», в свою очередь, запустил акцию #АманБолыңыз #Ғарышкүні , которую поддержала студенческая молодежь страны.

Целью данных челленджа и акции является популяризация среди молодежи истории, основ и атрибутов казахстанской космонавтики, а также чествование героев-космонавтов Казахстана Т.Аубакирова, Т. Мусабаева и А. Айымбетова.