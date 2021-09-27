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    16:21, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Стартовали матчи первого круга турнира Astana Open WTA 250

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовали матчи первого круга женского турнира Astana Open WTA 250, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Завоевавшая wild card на Чемпионате Казахстана в основную сетку соревнования Жибек Куламбаева в стартовом раунде встречалась со второй ракеткой турнира, бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

    Стартовые геймы для дебютантки турниров серии WTA 250 Куламбаевой сложились хорошо, лишь в седьмом и девятом гейме бельгийке удалось реализовать брейки и забрать первую партию со счетом 6:3. В начале второго сета казахстанка берет подачу соперницы, но в следующем розыгрыше позволяет сопернице догнать. В седьмом гейме Жибек вновь реализует брейк-пойнт, но последующие две подачи Куламбаевой снова забирает Ван Эйтванк и ставит точку в мачте - 6:3, 6:4. Несмотря на проигрыш наша теннисистка проявила волю к победе и билась до конца и теперь у нее впереди матчи в парном разряде.

    За 1 час и 37 минут игрового времени Жибек сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта. Элисон пять раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.


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