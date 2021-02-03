Стартовали Дни Министерства информации и общественного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ - Сегодня стартовали Дни Министерства в регионах Казахстана. Мероприятия проходят в формате Стратегических сессий в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Открыл «День Министерства» в Акмолинской области вице-министр информации и общественного развития Марат Азильханов, проведя совещание в формате видеоконференцсвязи с заместителем акима Акмолинской области Айной Мусралимовой.

Участники совещания обсудили программу дня, согласно которой запланированы 14 встреч и семинаров в сферах гражданского общества, религии, межэтнического согласия, молодежи, семьи и СМИ.

«Основной задачей данного мероприятия является обсуждение и разъяснение актуальных вопросов и задач, курируемых министерством, выстраивание конструктивного диалога представителей госорганов и общественности региона, а также предоставление ответов на интересующие вопросы», — подчеркнул вице-министр Марат Азильханов.

Он рассказал, что для выстраивания конструктивного диалога все участники по итогам сессии могут направить свои предложения по совершенствованию проводимых мер по направлениям курируемым министерством.

Вместе с тем, Айна Мусралимова отметила, что подобные встречи, несмотря на онлайн формат, уже ставший привычным в сегодняшних условиях, дают уникальную возможность для обмена мнениями и решения проблемных вопросов.

«В свете принятия ряда новых законов и внесения изменений в действующее законодательство, считаю своевременным обсуждение вопросов организации и проведения мирных собраний, с которыми мы столкнулись на практике, религии, молодежной и семейной политики, в частности семейно-бытового насилия, вопросов межэтнических взаимоотношений, государственной политики в области СМИ и многое другое», - подчеркнула А. Мусралимова.

Участие в мероприятиях примет порядка 500 человек, из числа госслужащих, представителей районных организаций, НПО, общественности, СМИ Акмолинской области, подведомственных организаций министерства.

Стратегические сессии направлены на дальнейшее развитие взаимодействия государства и общества, общественного мониторинга и контроля принимаемых государством решений, которые были озвучены в Послании Главы государства. Из-за эпидемиологической ситуацией и для недопущения распространения коронавируса все мероприятия проводятся в режиме онлайн.