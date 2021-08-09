Стартовала Республиканская премия в сфере охраны окружающей среды «Елім-ай»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дан старт II-й Республиканской премии в сфере охраны окружающей среды «Елім-ай». С 10 августа по 10 сентября юридические и физические лица ведущие деятельность в области экологии и охраны биоразнообразия могут выдвинуть своих номинантов в различных категориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на общественный фонд «Республика-Регион-Развитие».

Республиканская премия в сфере охраны окружающей среды «Елім-ай» учреждена ОФ «Республика-Регион-Развитие» и проводится при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Премия проводится с 2020 года и присуждается ежегодно юридическим лицам, физическим лицам или коллективам физических лиц, внесшим значительный вклад в охрану окружающей среды, за рациональное природопользование (для предприятий и организаций, занимающихся хозяйственной деятельностью), за научную деятельность природоохранного значения (для ученых, а также для научно-исследовательских организаций), за личный вклад в дело охраны окружающей среды (для ученых, общественных деятелей, представителей средств массовой информации).

Для отбора кандидатов и рассмотрения представленных документов на соискание премии при уполномоченном органе будет создана комиссия по присуждению премии. Она будет проведена в два этапа.

Первый этап - выдвижение претендентов. Выдвижение кандидатур будет осуществляться подачей заявок непосредственно организатором (prirody.okhrana@mail.ru), Этап начнется 10 августа 2021 года и закончится 10 сентября 2021 года.

Второй этап - определение лауреатов на заседаниях комиссии по присуждению премии. Результаты будут объявлены - 19 сентября 2021 г. в Международный день работников леса.

Церемония награждения премии состоится в канун Дня работника лесного хозяйства Республики Казахстан.

Напомним профессиональный праздник День работника лесного хозяйства Республики Казахстан – третье воскресенье октября. Номинации п ремии:

Лучший инспектор по охране животного мира

Лучший лесничий

Лучший рыбовод

Лучший рыбопитомник

Лучший национальный парк

Лучший заповедник

Лучший волонтер

Лучший журналистский материал о защите природы

Лучший приют для животных

Зеленый город

На церемонии лауреаты будут награждены именными статуэтками премии «Елім-ай», дипломами и ценными призами. По всем вопросам обращаться в организационный комитет премии по почте prirody.okhrana@mail.ru.