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Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 21:37
Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции Фото: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - На выборах президента Турции пройдет второй тур, поскольку по итогам голосования в первом туре ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Избирательный процесс будет продолжен по календарю, подготовленному Высшей избирательной комиссией (YSK).

Очередной раунд президентской гонки состоится 28 мая.

Во втором туре голосования примут участие действующий президент и глава Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

Предвыборная агитация кандидатов начинается в понедельник, 15 мая.

Голосование во втором туре за рубежом и таможенных пунктах пройдет с 20 по 24 мая.

Агитации на радио и телевидении начнется 24 мая, а предвыборная кампания кандидатов завершится в 18:00 по местному времени, 27 мая.

Высшая избирательная комиссия, как ожидается, обнародует окончательные результаты голосования 1 июня.


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