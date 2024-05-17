Стартовала олимпиада на гранты M.Narikbayev University

Maqsut Narikbayev University объявил о старте республиканской олимпиады M.Narikbayev Scholarship для учащихся 11 и 12 классов, а также выпускников колледжей и претендентов, поступающих на программы магистратуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.

Олимпиада пройдет в три этапа и даст возможность одаренным абитуриентам выиграть грант на обучение по образовательным программам университета.

Этапы олимпиады M.Narikbayev Scholarship для бакалавриата:

Регистрация и мотивационное письмо — первый шаг к участию в олимпиаде, где участники должны выразить свою заинтересованность и цели в получении образования именно в этом университете. Тестирование — проводится в оффлайн формате в региональных центрах тестирования USTUDY и требует от участников демонстрации знаний по профильным предметам. Собеседование — заключительный этап, на котором кандидаты могут продемонстрировать свои личностные качества и мотивацию для обучения по выбранной программе.

Претенденты на M.Narikbayev Scholarship должны предоставить в Приемную комиссию сертификат ЕНТ, соответствующий пороговым баллам относительно выбранной образовательной программы, сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком, результаты Qaztest для программ Высшей школы права, мотивационное эссе, согласно установленным вступительным требованиям.

Этапы олимпиады M.Narikbayev Scholarship для магистратуры:

Регистрация: необходимо загрузить удостоверение личности, диплом об окончании университета или справку с места учебы, а также резюме. Необходимо написать Study plan и мотивационное письмо. Завершающий этап – собеседование. Собеседование проводится с представителями высших школ университета.



Будущие обладатели M.Narikbayev Scholarship должны предоставить в приемную комиссию сертификат полного комплексного тестирования, соответствующий пороговым баллам относительно выбранной образовательной программы, согласно установленным вступительным требованиям.

Подробности олимпиады и условия участия вы можете найти по ссылке.