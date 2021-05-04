Стартовала III детская Республиканская премия «Жас Өркен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дан старт III детской Республиканской премии «Жас Өркен». С 10 мая по 10 июня на официальной странице премии в Facebook пользователи могут выдвинуть своих номинантов в различных категориях, передает МИА «Казинформ».

Республиканская премия «Жас Өркен» учреждена в рамках Казахстанской Национальной премии «Народный любимец года», общественным фондом «Республика-Регион-Развитие» и Региональным научно - практическим центром «Костанай дарыны», и присуждается за популярность и компетентность детям и детским организациям школьного возраста, которые были на виду у казахстанского сообщества.

Республиканская Премия «Жас Өркен» образована в 2019 году и уже проведено две премии. В 2019 году церемония награждения прошла в г. Костанай, а в 2020 году – онлайн, в связи с пандемией. Отметим, что еще в 2019 году известный юный казахстанский певец Ержан Максим был награжден премией Первого Республиканского детского конкурса «Жас Өркен» в номинации «Признание года».

По данным организаторов, основная задача премии - осуществить обоснованный выбор по каждой номинации премии «Жас Өркен» лучших и популярных детей и детских организаций Казахстана, а также их признание и поощрение. Лауреатами Премии станут победители народного голосования по 14 утвержденным номинациям для молодых талантов.

• «Жас зерттеуші» (победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов); (Юный новатор)

• «Жас дарын» (Юный актер);

• «Жас толағай» (Юный спортсмен);

• «Жас патриот» (дети, проявившие свою доблесть);

• «Жас эколог» (Юный эколог)

• «Жас қанат» (Юный певец);

• «Жас биші» (Юный танцор)

• «Жас блогер» (Юный блогер, видеоблогер),

• «Үздік ерікті» (Юный волонтер)

• «Жас ақын» (Юный оратор, поэт)

• «Жас суретші» (Юный художник)

• «Жас музыкант» (Юный музыкант по инструментам)

• «Үздік IT бастама» (Лучшая IT идея)

• «Жас көркемсөз шебері» (Юный чтец)

А также премия присуждается по специальным номинациям:

• «Үздік әлеуметтік жоба» (Балалар үшін)

• «Үздік мектеп»

• «Үздік балалар ұйымы»

• «Лучшее детское издание»

• «Лучший меценат» (за вклад в развитие детских талантов)

• «Лучшая детская передача»

• «Лучшая коммерческая образовательная организация».

Конкурсным циклом ІІІ Республиканской премии «Жас Өркен» является период с 10 мая по 17 июля текущего года.

Голосование проводится в три этапа.

Первый этап - выдвижение претендентов с 10 мая по 10 июня 2021 года в официальной группе Премии «Народный любимец» на Facebook и по e-mail [email protected];

Второй этап - голосование в социальной сети Facebook в группе Премии «Народный любимец» с 21 июня по 1 июля 2021 года;

Третий этап – финальное голосование на сайте Премии «Народный любимец года» (http://lubimec.kz/) с 7 по 17 июля 2021 года.

Церемония награждения состоится в конце августа – начале сентября 2021 года.