Стартовала ежегодная медианеделя Astana Media Week

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начала работу медианеделя Astana Media Week-2022. В масштабном мероприятии примут участие 150 отечественных и международных спикеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках форума проходит выставка «Контент-маркет», в которой принимают участие республиканские и региональные телеканалы, а также представлены более 50 продакшн-компаний.

С работой «Контент-маркета» ознакомился министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали.

Astana Media Week – ежегодное событие в сфере медиа и журналистики, объединяющее государственные, независимые, профессиональные и новые СМИ Казахстана, с целью развития отечественной медиаиндустрии и продвижения деловых отношений в ней. Вот уже шестой год на главной коммуникационной площадке медиа страны встречаются главы ведомств и международные эксперты, инфлюенсеры и визионеры отрасли для обсуждения актуальных вопросов, налаживания связей, презентации идей предстоящего медиа года и навигации по трендам будущего.

27 октября представители медиа отрасли со всех городов Казахстана соберутся в Казмедиа Орталыгы для обсуждения трендов, проблемных вопросов и дальнейшего развития медиа отрасли в регионах на Форуме региональных СМИ.

Ожидается, что в рамках AMW 28 октября состоится вручение премии «Лучший пресс-секретарь» и церемония награждения нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі». Завершится Astana Media Week традиционно торжественной церемонией премии «Үркер» за лучшие достижения в области печатной, радио, Интернет-журналистики.