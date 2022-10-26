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    10:13, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Стартовала ежегодная медианеделя Astana Media Week

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начала работу медианеделя Astana Media Week-2022. В масштабном мероприятии примут участие 150 отечественных и международных спикеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках форума проходит выставка «Контент-маркет», в которой принимают участие республиканские и региональные телеканалы, а также представлены более 50 продакшн-компаний.

    С работой «Контент-маркета» ознакомился министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали.

    Astana Media Week – ежегодное событие в сфере медиа и журналистики, объединяющее государственные, независимые, профессиональные и новые СМИ Казахстана, с целью развития отечественной медиаиндустрии и продвижения деловых отношений в ней. Вот уже шестой год на главной коммуникационной площадке медиа страны встречаются главы ведомств и международные эксперты, инфлюенсеры и визионеры отрасли для обсуждения актуальных вопросов, налаживания связей, презентации идей предстоящего медиа года и навигации по трендам будущего.

    27 октября представители медиа отрасли со всех городов Казахстана соберутся в Казмедиа Орталыгы для обсуждения трендов, проблемных вопросов и дальнейшего развития медиа отрасли в регионах на Форуме региональных СМИ.

    Ожидается, что в рамках AMW 28 октября состоится вручение премии «Лучший пресс-секретарь» и церемония награждения нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі». Завершится Astana Media Week традиционно торжественной церемонией премии «Үркер» за лучшие достижения в области печатной, радио, Интернет-журналистики.


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