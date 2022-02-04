Стартовала церемония открытия ОИ-2022: знаменосцы Казахстана предстали в исторических образах

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Стартовала церемония открытия Олимпийских Игр-2022. В Казахстане прямая трансляция этого мероприятия организована тремя телеканалами – «Хабар», «Qazsport» и «Qazaqstan». Знаменосцами на церемонии открытия у Казахстана выступают шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего спортсмены разыграют 109 комплектов медалей. Сборная Казахстана на этих соревнованиях представлена 34 атлетами.

Церемония проходит на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Право принять XXIV зимнюю Олимпиаду китайская столица получила на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 31 июля 2015 года в Куала-Лумпуре.

Знаменосцы Казахстана конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев на открытии Олимпийских игр в Пекине предстали в исторических образах сакской царицы Томирис и доблестного казахского батыра.

Для формы знаменосцев на Зимней Олимпиаде в качестве основного орнамента использован классический «қошқар мүйіз». Отметим, что над элементами узоров дизайнеры работали совместно с Государственным музеем искусств имени Абильхана Кастеева, так же как и во время летних Олимпийских игр в Токио-2020. А казахстанский дизайнер-модельер Виолетта Иванова, создавшая костюмы наших знаменосцев для японской Олимпиады, также стала автором формы знаменосцев и для Пекинских игр.

«Принято считать, что костюмы знаменосцев должны олицетворять традиции и культуру своей страны, и это и стало нашей главной задачей. Уверена, что ничто так не передает свободный дух казахского народа, как его богатая история, передающаяся из поколение в поколение. Все мы знаем легенды о великих воинах - казахских батырах, и, безусловно, мир знает и о бесстрашной царице Томирис, которые и стали примерами в этой увлекательной истории создания костюмов», говорит дизайнер, комментируя свою работу. «В основе орнамента лежит солнце, которое издревле почитается всеми народами мира, является источником самой мощной энергии. Оно предназначено только для лучших - для победителей. Наши главные герои – спортсмены, олимпийцы, каждого из которых отличает дисциплинированность, целеустремлённость, стремление к своим мечтам, и большой путь длиною в жизнь, которому они переданы с самого детства и идут вперёд несмотря ни на что».

По словам казахстанского модельера, создавать форму для церемонии открытия зимних Игр, было сложнее, поскольку необходимо было учитывать и суровые климатические особенности, работая над костюмами.

Женский костюм – приталенное пальто на пуху с вышивкой и саукеле с уникальным ручным узором, созданным казахстанским мастерами. Над созданием этого костюма команда дизайнера работала 3 месяца, вручную украшая каждый сантиметр этого наряда. Главным вдохновением послужила Сакская царица, которую упоминают в своих хрониках многие античные авторы, легендам о которой тысячи лет.

Декор «қошқар мүйіз» на женском костюме сочетается растительным орнаментом, который обозначает гармонию с окружающим миром, стремление к жизни, плодородие и изобилие. Центральный элемент мужского костюма – калкан, щит, символ мужества и силы. Оба костюма содержат в себе множество смыслов. Главными цветами были выбраны благородный черный и золотой - «цвета победителей». Год чёрного водяного тигра, начало которого пришлось на старт Олимпийских игр, также не остался без внимания при выборе цветовой гаммы.

Сами казахстанские атлеты остались довольны костюмами, о чем говорили еще во время первых примерок. Отметим, для Абзала Ажгалиева это вторые Олимпийские игры в качестве знаменосца сборной.

«Наши костюмы получились не просто уникальными, у них действительно сильная энергетика, и я рад, что в этот раз мне удалось разделить это чувство с Екатериной. Представлять свою страну на Олимпийских играх это само по себе очень волнительно, но будучи знаменосцем, на тебя налагается дополнительная ответственность. Это непередаваемые ощущения!», - поделился Абзал Ажгалиев.

От эскизов до последнего стежка процесс изготовления костюмов занял три месяца: к этим произведениями искусства приложили руки больше 20 мастеров, в том числе 2 конструктора, 4 портных, художник и 8 вышивальщиц. Вся вышивка, которой богато украшена одежда, выполнена вручную - золотыми, серебряными нитями и бусинами.

«Эскизы костюмов держались под строгим секретом до самого дня церемонии открытия Олимпиады, поэтому было очень волнительно и интересно, каким будет мой костюм. В том, что он будет уникальным, сомнений не было. Но этот костюм действительно превзошёл все мои ожидания! Хочу сказать огромное спасибо НОК и всем мастерицам, кто создавал эту красоту, особенно ценным становится костюм, в который вкладывали душу, и это чувствуется. Ничего более подходящего, в чем можно было бы представить Казахстан на таком уровне, я и представить не могу», говорит Екатерина Айдова.

Добавим, что Казахстан на Олимпийских играх представляют 34 атлета, которые участвуют в стартах по 8 видам спорта.

ФОТО: Пресс-служба НОК Казахстана