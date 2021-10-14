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    09:39, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стартовала аккредитация журналистов для участия в мероприятиях Мажилиса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Мажилиса начинает аккредитацию журналистов для освещения законотворческой деятельности депутатов Мажилиса VII созыва во второй парламентской сессии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты.

    В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране принято решение о возможности участия аккредитованных в Мажилисе журналистов в офлайн-формате.

    При этом сохраняется необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции во время работы в здании Мажилиса.

    Вход разрешается журналистам, имеющим постоянную аккредитацию в Мажилисе, безопасный («зелёный») статус в системе «Ashyq» или отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 со сроком не более 3-х дней.

    Вместе с тем, все мероприятия с участием депутатов Мажилиса, как и прежде, будут транслироваться онлайн на официальном сайте палаты и ютуб-канале.

    Дополнительную информацию о правилах аккредитации можно получить в пресс-службе Мажилиса.

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