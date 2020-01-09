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Стартовала аккредитация СМИ на Чемпионат мира-2020 по хоккею в Швейцарии

9 Января 2020 19:23
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Стартовала аккредитация СМИ на Чемпионат мира-2020 по хоккею в Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея IIHF объявила о старте аккредитации представителей средств массовой информации на Чемпионат мира-2020 среди команд высшего дивизиона, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации хоккея. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Подать заявку на аккредитацию Чемпионата мира можно по ссылке, заполнив необходимую форму регистрации. Аккредитация проходит до 31 января 2020 года включительно.

Форма регистрации https://registration.iihf.hockey/default?type=media&eventid=1059

84-й Чемпионат мира по хоккею пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии, в городах Цюрих и Лозанна. В главном хоккейном событии планеты примут участие 13 команд из Европы, 2 - из Северной Америки и единственная команда представляющая Азию, - Республика Казахстан. Защищать чемпионский титул будет сборная Финляндии.

Интересный факт, что Цюрих принимает чемпионат в четвёртый раз (последний проходил здесь в 2009 году), а Лозанна лишь во второй раз, и единственный чемпионат состоялся здесь почти 60 лет назад.

Сборная Казахстана квалифицировалась на элитный ЧМ-2020, выиграв Чемпионат мира Первого дивизиона группы «А» (все 5 матчей), который прошел в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая. Напомним, что Казахстан принимал ЧМ впервые в истории.

Расписание игр сборной Казахстана:

1) 09.05.2020 Швейцария - Казахстан

2) 10.05.2020 Казахстан - Латвия

3) 12.05.2020 Казахстан - Норвегия

4) 13.05.2020 США - Казахстан

5) 15.05.2020 Казахстан - Россия

6) 17.05.2020 Финляндия - Казахстан

7) 18.05.2020 Италия - Казахстан

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ матчей здесь

Билеты на ЧМ-2020 доступны по ссылке: ticketcorner.ch


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Ключевые слова: Спорт,
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