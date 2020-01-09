Стартовала аккредитация СМИ на Чемпионат мира-2020 по хоккею в Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея IIHF объявила о старте аккредитации представителей средств массовой информации на Чемпионат мира-2020 среди команд высшего дивизиона, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации хоккея. Об этом передает МИА «Казинформ».

Подать заявку на аккредитацию Чемпионата мира можно по ссылке, заполнив необходимую форму регистрации. Аккредитация проходит до 31 января 2020 года включительно.

Форма регистрации https://registration.iihf.hockey/default?type=media&eventid=1059

84-й Чемпионат мира по хоккею пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии, в городах Цюрих и Лозанна. В главном хоккейном событии планеты примут участие 13 команд из Европы, 2 - из Северной Америки и единственная команда представляющая Азию, - Республика Казахстан. Защищать чемпионский титул будет сборная Финляндии.

Интересный факт, что Цюрих принимает чемпионат в четвёртый раз (последний проходил здесь в 2009 году), а Лозанна лишь во второй раз, и единственный чемпионат состоялся здесь почти 60 лет назад.

Сборная Казахстана квалифицировалась на элитный ЧМ-2020, выиграв Чемпионат мира Первого дивизиона группы «А» (все 5 матчей), который прошел в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая. Напомним, что Казахстан принимал ЧМ впервые в истории.

Расписание игр сборной Казахстана:

1) 09.05.2020 Швейцария - Казахстан

2) 10.05.2020 Казахстан - Латвия

3) 12.05.2020 Казахстан - Норвегия

4) 13.05.2020 США - Казахстан

5) 15.05.2020 Казахстан - Россия

6) 17.05.2020 Финляндия - Казахстан

7) 18.05.2020 Италия - Казахстан

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ матчей здесь

Билеты на ЧМ-2020 доступны по ссылке: ticketcorner.ch