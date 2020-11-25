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Стартовал XX Съезд партии «Nur Otan»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Ноября 2020, 11:03
Стартовал XX Съезд партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стартовал XX Съезд партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan» проходит в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, отметил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

В ходе съезда планируется утверждение партийного списка на выборы в Мажилис Парламента, предвыборной программы партии и ряд других мероприятий.

Партийный список будет включать в себя 126 кандидатов, который будет вынесен на съезд по итогам минувших заседаний Политбюро и Политсовета партии.

Напомним, 24 ноября состоялось Бюро Политсовета Nur Otan под председательством Нурсултана Назарбаева. В ходе заседания Елбасы отметил, что за прошедшие пять лет партия реализовала большинство своих предвыборных обещаний.

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Первый Президент Казахстана подчеркнул, что за последний год была проведена большая системная работа по «перезагрузке» партии.


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