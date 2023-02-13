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Стартовал третий этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

13 Февраля 2023, 19:45
Стартовал третий этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. В этом году интеллектуальные соревнования проходят в электронном формате. В них примут участие 15 651 школьник из всех городов и областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Третий (областной) этап республиканской олимпиады пройдет с 13 по 18 февраля. Как отметили организаторы, соревнования для обеспечения прозрачности второй год проходят в электронном формате.

«С прошлого года олимпиада проводится в электронном формате на информационной системе «Цифровая онлайн платформа El Umiti» с использованием прокторинг сервиса с фотофиксацией с веб-камеры и ежеминутным скрином экрана. Школьникам предоставляются бланки ответов, персональные логины и пароли для доступа к заданиям», - отметил и.о. директора Республиканского научно-практического центра «Дарын» Гаждембек Турсунов.

Отметим, олимпиада проводится по принципу «1 компьютер – 1 ученик – 1 камера». Прямая трансляция и запись соревнований будет доступна на YouTube каналах. Вместе с тем для контроля прозрачности проведения олимпиады приглашаются представители «Адалдық алаңы», антикоррупционной службы региона, ученые-преподаватели вузов и родительской общественности.

Интеллектуальные соревнования пройдут по 15 предметам естественно – математического и гуманитарного направлений. Всего в третьем этапе примут участие 15 651 школьник со всех регионов страны.

РНПЦ «Дарын» Минпросвещения РК является флагманом в сфере выявления, развития и профессиональной поддержки одаренных школьников страны. На сегодня центр организовывает и проводит около 70 предметных олимпиад различного уровня.


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