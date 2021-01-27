Стартовал розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею
Кубок Казахстана по хоккею 2021 года впервые в истории пройдёт в трёх городах. В битве за титул сойдутся 12 коллективов. Примечательно, что в этом сезоне турнир соберёт почти все ведущие команды страны, так что борьба за титул ожидается нешуточная.
Впервые за долгое время изменилась формула проведения турнира. В частности, теперь шансы на выход в финальную часть имеют не только победители своих групп. Также в этот раз была добавлена стадия полуфиналов.
Все матчи Кубка будут показаны в прямом эфире в Интернете на доступных пользователям платформах YouTube и Sportrecs.
В первый соревновательный день состоятся следующие матчи:
(13:00) «Кулагер» - «Темиртау»
(13:00) «Алтай Торпедо» - «Актобе»
(13:00) «Бейбарыс» - «Горняк»
(17:00) «Иртыш» - «Торпедо»
(18:00) «Арлан» - «Номад»
(19:00) «Алматы» - «Сарыарка»