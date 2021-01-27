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    14:36, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Стартовал розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 января по 2 февраля в трех городах страны состоится розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Кубок Казахстана по хоккею 2021 года впервые в истории пройдёт в трёх городах. В битве за титул сойдутся 12 коллективов. Примечательно, что в этом сезоне турнир соберёт почти все ведущие команды страны, так что борьба за титул ожидается нешуточная.

    Впервые за долгое время изменилась формула проведения турнира. В частности, теперь шансы на выход в финальную часть имеют не только победители своих групп. Также в этот раз была добавлена стадия полуфиналов.

    Все матчи Кубка будут показаны в прямом эфире в Интернете на доступных пользователям платформах YouTube и Sportrecs.


    В первый соревновательный день состоятся следующие матчи:

    (13:00) «Кулагер» - «Темиртау»

    (13:00) «Алтай Торпедо» - «Актобе»

    (13:00) «Бейбарыс» - «Горняк»

    (17:00) «Иртыш» - «Торпедо»

    (18:00) «Арлан» - «Номад»

    (19:00) «Алматы» - «Сарыарка»


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