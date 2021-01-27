Стартовал розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 января по 2 февраля в трех городах страны состоится розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Кубок Казахстана по хоккею 2021 года впервые в истории пройдёт в трёх городах. В битве за титул сойдутся 12 коллективов. Примечательно, что в этом сезоне турнир соберёт почти все ведущие команды страны, так что борьба за титул ожидается нешуточная.

Впервые за долгое время изменилась формула проведения турнира. В частности, теперь шансы на выход в финальную часть имеют не только победители своих групп. Также в этот раз была добавлена стадия полуфиналов.

Все матчи Кубка будут показаны в прямом эфире в Интернете на доступных пользователям платформах YouTube и Sportrecs.





В первый соревновательный день состоятся следующие матчи:

(13:00) «Кулагер» - «Темиртау»

(13:00) «Алтай Торпедо» - «Актобе»

(13:00) «Бейбарыс» - «Горняк»

(17:00) «Иртыш» - «Торпедо»

(18:00) «Арлан» - «Номад»

(19:00) «Алматы» - «Сарыарка»