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Стартовал проект по социализации молодежи категории NEET

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
30 Апреля 2021, 18:21
Стартовал проект по социализации молодежи категории NEET

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стартовал проект «Разработка и реализация мер по социализации молодежи, не вовлеченной в образовательный процесс и занятость (NEET категория)». Об этом сообщила заместитель председателя молодежного крыла «Жас Отан» партии «Nur Otan» Айгерим Серикжанова пресс-конференции в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта в офисе центрального аппарата партии «Nur Otan» открыт Республиканский проектный офис. В проектном офисе молодежь сможет получать консультации в режиме онлайн по правовым вопросам, по вопросам психологии и другим, для этого работает call-центр. В целях качественной реализации проекта будет заключен меморандум о тесном сотрудничестве с 17 регионами республики. Мы будем проводить различные мероприятия, направленные на улучшение жизни и профессиональное совершенствование молодежи категории NEET, их трудоустройство, вовлечение в спорт, проводить семинары и тренинги. Активисты МК «Жас Отан» в регионах будут вести информационно-разъяснительную работу по государственным программам среди молодежи категории NEET», – сказала А.Серикжанова.

По ее словам, молодые люди всех категорий, желающие участвовать в реализации проекта, могут подписаться на страницы проектного офиса и корпоративного фонда «Болашак» по Западно-Казахстанской области в Instagram, где они смогут получить всю необходимую информацию.

Проект реализуется, при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, Корпоративным фондом «Болашак» по Западно-Казахстанской области совместно с Молодежным крылом «Jas Otan» при партии «Nur Otan» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

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