Стартовал проект по развитию внутреннего туризма среди молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дан старт республиканскому проекту «JASTAR KERÝENI», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новый проект нацелен на интеграцию молодежи из разных регионов Казахстана и развитие внутреннего туризма среди молодежи.

Об этом рассказали участники пресс-конференции в СЦК – исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов, заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Батима Мукина, бренд-амбассадор Гани Ажикенов.

В рамках реализации проекта «JASTAR KERÝENI» состоится республиканский конкурс по отбору участников. Итоги конкурса будут объявлены 25 июля 2019 года.

«Кроме того, 12 августа текущего года в городе Нур-Султане состоится республиканский слет молодежи «JASTAR KERÝENI» с участием звезд казахстанской эстрады и приглашенных гостей, где будет дан старт молодежному каравану», - сказал Тохтар Болысов.

Как проинформировал спикер, 13 августа участники в сопровождении бренд-амбассадоров отправятся по 7 направлениям страны для ознакомления с культурно-историческим наследием регионов Казахстана.

Направления распределены следующим образом:

1. Нур-Султан-Уральск-Нур-Султан. Бренд-амбассадоры: команда ютуб-проекта «Pazl» - Али Даутканов, Адиль Бакытов, Алмас Дауткан; блогер Алишер Конысбаев, вайнер Габит Адиршаев; блогер и электро-домбристка Актоты Болшова.

2. Нур-Султан-Шымкент (Туркестанская область) - Нур-Султан. Бренд-амбассадоры: продюсер и блогер Алпамыс Шаримов; телеведущий и актер Даулет Бижанов; единственная чемпионка мира по грэпплингу в стране Айгерим Абдылкадырова.

3. Нур-Султан-Алматинская область-Нур-Султан. Бренд-амбассадоры: блогер и шоумен Гани Ажикенов; певец и блогер Елдос Жанузак; блогер Жанерке Жумадил.

4. Нур-Султан-Восточно-Казахстанская область-Нур-Султан. Бренд-амбассадоры: блогер и вайнер Дархан Джолшыбеков, Заманбек Жаналиев.

5. Нур-Султан-Актобе-Нур-Султан. Бренд-амбассадоры: проект «T Jokers» – Ербол Хамза, Жансерик Кадырбаев, Маргулан Аден.

6. Нур-Султан-Павлодар-Нур-Султан. Бренд-амбассадоры: телеведущая Ирина Тен; блогер и вайнер Назим Миссанов.

7. Нур-Султан-Караганда-Нур-Султан. Бренд-амбассадоры: телеведущие Есенали Айгерим, Ануарбек Жалел; блогер и вайнер Диляра Аманкоскызы и Ахон Бержан.

По данным Т. Болысова, программа мероприятий в каждом регионе запланирована на 4 дня, где для эффективного досуга участников в течение недели путешествия состоятся развлекательные интеллектуальные игры, диалоговая площадка в формате TEDx, спортивные мероприятия и другие культурно-досуговые мероприятия.

В проекте примут участие известные вайнеры, блогеры, телеведущие, а также талантливая, креативная и интеллектуальная молодежь от 16 до 29 лет со всех регионов Казахстана.