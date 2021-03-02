Стартовал прием заявок в «Пул талантов» Правительства для граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидатам, желающим подать заявление в кадровый резерв нужно пройти регистрацию на сайте talent.gov4c.kz. При подаче заявки в системе необходимо заполнить личные данные, указать регион, название организации, в которой работает/работал, должность и направление деятельности, передает МИА «Казинформ».

Кроме того, при регистрации заполняется информация об образовании, стаже работы, контактный телефон и электронная почта. Кандидату также необходимо прикрепить копии удостоверения личности, диплома, сертификатов и рекомендательных писем (не менее трех). После процедуры регистрации на указанную почту отправляется письмо-подтверждение, при переходе по ссылке, указанной в письме, претенденту необходимо подписать ЭЦП-ключом пользовательское соглашение.

«Онлайн-платформа для подачи заявки интуитивно понятная и удобная. Зарегистрировавшиеся лица могут дополнять информацию в личном кабинете, видеть этапы и результаты отбора, что доказывает полную прозрачность и открытость процесса отбора кандидатов. Прием заявок продлится до 10 марта», – говорит председатель госкорпорации Адил Кожихов.

Отбор кандидатов будет проходить в 3 этапа. Успешно сдавшие этапы тестирования, пройдут собеседование с членами экспертной комиссии, состоящей из государственных и общественных деятелей, HR-экспертов и членов правления госкорпорации. Претенденты, набравшие высший балл и прошедшие этап собеседования, будут зачислены в кадровый резерв в целях последующего назначения на соответствующие вакантные должности.