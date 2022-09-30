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    16:48, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Стартовал прием заявок на URKER 2022

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовал прием заявок на соискание национальной премии в области печатной, радио, интернет-журналистики URKER 2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Участниками премии могут быть республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики.

    Прием заявок будет осуществляться с 30 сентября по 19 октября 2022 года включительно.

    Заявленные работы должны быть опубликованы в период со 2 июня 2021 года до 29 сентября 2022 года в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

    Заявки принимаются на официальном сайте премии - urker-awards.kz по 10 номинациям:

    лучшее интервью года;

    лучший репортаж года;

    лучший материал на социальную тему;

    лучшее журналистское расследование года;

    лучший аналитический материал года;

    лучший материал на международную тему;

    лучший новостной портал года;

    лучший проект на радиостанции;

    лучшая фотография года;

    лучшее региональное СМИ.

    Специальные премии:

    специальная премия имени Ахмета Байтурсынова (проект печатных СМИ);

    специальная премия имени Шерхана Муртаза (авторский проект);

    специальная премия имени Батыра Казыбаева (проект интернет-СМИ).

    Оценивать работы будет независимое жюри премии, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиа-эксперты.

    По итогам конкурса лучшему представителю каждой номинации присваивается звание победителя с вручением памятной статуэтки URKER 2022 и денежной премии в размере 1 млн тенге.

    Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры».

    Национальная премия URKER присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности.


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