Стартовал прием заявок на URKER 2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовал прием заявок на соискание национальной премии в области печатной, радио, интернет-журналистики URKER 2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Участниками премии могут быть республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики.

Прием заявок будет осуществляться с 30 сентября по 19 октября 2022 года включительно.

Заявленные работы должны быть опубликованы в период со 2 июня 2021 года до 29 сентября 2022 года в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте премии - urker-awards.kz по 10 номинациям:

лучшее интервью года;

лучший репортаж года;

лучший материал на социальную тему;

лучшее журналистское расследование года;

лучший аналитический материал года;

лучший материал на международную тему;

лучший новостной портал года;

лучший проект на радиостанции;

лучшая фотография года;

лучшее региональное СМИ.

Специальные премии:

специальная премия имени Ахмета Байтурсынова (проект печатных СМИ);

специальная премия имени Шерхана Муртаза (авторский проект);

специальная премия имени Батыра Казыбаева (проект интернет-СМИ).

Оценивать работы будет независимое жюри премии, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиа-эксперты.

По итогам конкурса лучшему представителю каждой номинации присваивается звание победителя с вручением памятной статуэтки URKER 2022 и денежной премии в размере 1 млн тенге.

Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры».

Национальная премия URKER присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности.