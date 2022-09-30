Стартовал прием заявок на URKER 2022
Участниками премии могут быть республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики.
Прием заявок будет осуществляться с 30 сентября по 19 октября 2022 года включительно.
Заявленные работы должны быть опубликованы в период со 2 июня 2021 года до 29 сентября 2022 года в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.
Заявки принимаются на официальном сайте премии - urker-awards.kz по 10 номинациям:
лучшее интервью года;
лучший репортаж года;
лучший материал на социальную тему;
лучшее журналистское расследование года;
лучший аналитический материал года;
лучший материал на международную тему;
лучший новостной портал года;
лучший проект на радиостанции;
лучшая фотография года;
лучшее региональное СМИ.
Специальные премии:
специальная премия имени Ахмета Байтурсынова (проект печатных СМИ);
специальная премия имени Шерхана Муртаза (авторский проект);
специальная премия имени Батыра Казыбаева (проект интернет-СМИ).
Оценивать работы будет независимое жюри премии, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиа-эксперты.
По итогам конкурса лучшему представителю каждой номинации присваивается звание победителя с вручением памятной статуэтки URKER 2022 и денежной премии в размере 1 млн тенге.
Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры».
Национальная премия URKER присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности.