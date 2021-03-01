НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 марта 2021 на сайте tvtumar.kz стартовал прием заявок на соискание Национальной премии «Тұмар-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

К участию в премии допускаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2020 году. Заявки могут подать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент.

Премия будет вручаться по 10 номинациям:

1. Лучший телевизионный сериал

2. Лучший документальный фильм

3. Лучшая информационная программа

4. Лучший социальный проект

5. Лучшее ток-шоу

6. Лучшая развлекательная программа

7. Лучший телеведущий

8. Лучший тележурналист

9. Лучшая режиссерская работа

10. Лучший региональный телеканал

В 2021 году премия состоится в юбилейный пятый раз. Впервые она была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Главная цель премии – стимулирование развития казахстанской телевизионной индустрии сквозь призму оценки профессиональным сообществом.

За прошедшие годы более тысячи журналистов подали заявки на участие, 178 работ вошли в список номинантов. Обладателями эксклюзивной статуэтки стали 48 специалистов отечественной телевизионной журналистики.

Лучшие отечественные проекты получат статуэтки премии «Тұмар» за высшие достижения в области телевизионных искусств. На статуэтке изображен тюркский талисман — тұмар, который символизирует оберег и защищает своего обладателя. В свою очередь национальная премия «Тұмар» стала олицетворением успеха и уверенного взгляда в будущее.

Имена победителей станут известны в апреле. В дополнение к изящной статуэтке-оберегу победители получат 1 миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.