Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии «Тұмар-2021»
К участию в премии допускаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2020 году. Заявки могут подать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент.
Премия будет вручаться по 10 номинациям:
1. Лучший телевизионный сериал
2. Лучший документальный фильм
3. Лучшая информационная программа
4. Лучший социальный проект
5. Лучшее ток-шоу
6. Лучшая развлекательная программа
7. Лучший телеведущий
8. Лучший тележурналист
9. Лучшая режиссерская работа
10. Лучший региональный телеканал
В 2021 году премия состоится в юбилейный пятый раз. Впервые она была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Главная цель премии – стимулирование развития казахстанской телевизионной индустрии сквозь призму оценки профессиональным сообществом.
За прошедшие годы более тысячи журналистов подали заявки на участие, 178 работ вошли в список номинантов. Обладателями эксклюзивной статуэтки стали 48 специалистов отечественной телевизионной журналистики.
Лучшие отечественные проекты получат статуэтки премии «Тұмар» за высшие достижения в области телевизионных искусств. На статуэтке изображен тюркский талисман — тұмар, который символизирует оберег и защищает своего обладателя. В свою очередь национальная премия «Тұмар» стала олицетворением успеха и уверенного взгляда в будущее.
Имена победителей станут известны в апреле. В дополнение к изящной статуэтке-оберегу победители получат 1 миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.