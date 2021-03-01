РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:03, 01 Март 2021 | GMT +6

    Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии «Тұмар-2021»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 марта 2021 на сайте tvtumar.kz стартовал прием заявок на соискание Национальной премии «Тұмар-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

    К участию в премии допускаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2020 году. Заявки могут подать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент.

    Премия будет вручаться по 10 номинациям:

    1. Лучший телевизионный сериал

    2. Лучший документальный фильм

    3. Лучшая информационная программа

    4. Лучший социальный проект

    5. Лучшее ток-шоу

    6. Лучшая развлекательная программа

    7. Лучший телеведущий

    8. Лучший тележурналист

    9. Лучшая режиссерская работа

    10. Лучший региональный телеканал

    В 2021 году премия состоится в юбилейный пятый раз. Впервые она была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Главная цель премии – стимулирование развития казахстанской телевизионной индустрии сквозь призму оценки профессиональным сообществом.

    За прошедшие годы более тысячи журналистов подали заявки на участие, 178 работ вошли в список номинантов. Обладателями эксклюзивной статуэтки стали 48 специалистов отечественной телевизионной журналистики.

    Лучшие отечественные проекты получат статуэтки премии «Тұмар» за высшие достижения в области телевизионных искусств. На статуэтке изображен тюркский талисман — тұмар, который символизирует оберег и защищает своего обладателя. В свою очередь национальная премия «Тұмар» стала олицетворением успеха и уверенного взгляда в будущее.

    Имена победителей станут известны в апреле. В дополнение к изящной статуэтке-оберегу победители получат 1 миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.


    Теги:
    Другие государственные органы Главная СМИ Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!