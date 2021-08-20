Стартовал прием заявок на премию «Жігер» имени Бейсена Куранбека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК объявляет о старте приема заявок Премии «Жігер» имени известного казахстанского тележурналиста Бейсена Куранбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прием заявок для участия в Премии «Жігер» осуществляется на официальном сайте Корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры» mdq.kz, с 20 августа до 20 сентября 2021 года.

«Жiгер» – профессиональная Премия, присуждаемая в области журналистского мастерства за освещение социально-значимых тем. Основная цель Премии – сохранить имя и наследие Бейсена Куранбека, талантливого журналиста, общественного деятеля, лауреата премии Президента Республики Казахстан. За свою относительно недолгую жизнь он успел внести большой вклад в развитие казахстанского телевидения, завоевать признание коллег и любовь телезрителей благодаря трудолюбию и беззаветному служению профессии.

Условия участия:

– в конкурсе могут принимать участие телепрограммы республиканского и областного телевидения Республики Казахстан;

– материалы, представленные на конкурс, должны транслироваться по телевидению с 1 января по 19 сентября 2021 года;

– на конкурс принимаются работы на казахском и русском языках;

– в конкурсе могут принять участие телепрограммы, поднимающие актуальные для общества вопросы и затрагивающие социальную тематику.

Награды будут вручаться за работы, наиболее полно отражающие принципы Бейсена Куранбека в журналистской деятельности. Лучшие телепрограммы будут определены по итогам голосования членов специального состава жюри, состоящего из профессионалов медиа-отрасли, общественных деятелей и соратников Бейсена Куранбека.

Победители конкурса станут обладателями диплома, памятной статуэтки «Жiгер» и денежного вознаграждения:

за I место – 1 000 000 тенге, за II место – 500 000 тенге и за III место – 300 000 тенге.

Итоги конкурса и имена обладателей Премии станут известны 27 сентября 2021 года.

Впервые Премия «Жiгер» была учреждена в 2020 году Министерством информации и общественного развития РК в сотрудничестве с Корпоративным фондом «Медиа Дамыту қоры». Обладателями Премии стали 4 представителя отечественных СМИ.