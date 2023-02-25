Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов «Nauryz»
С сегодняшнего дня на сайте nauryz-awards.kz начался прием заявок на участие в Национальной премии телесериалов «Nauryz».
Подача заявок продлится до 15 марта 2023 года.
В премии могут принять участие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.
Заявки могут подавать республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы.
Премия присуждается в 13 номинациях:
1. Лучший исторический сериал
2. Лучший драматический сериал
3. Лучший комедийный сериал
4. Лучший веб-сериал
5. Лучший актер
6. Лучшая актриса
7. Лучший актер второго плана
8. Лучшая актриса второго плана
9. Лучший режиссер
10. Лучший сценарист
11. Лучший оператор – постановщик
12. Лучший монтаж
13. Лучший саундтрек
Основная цель конкурса-поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.
Имена победителей станут известны в марте, им будет вручена специальная статуэтка NAURYZ и награда в размере 1 миллиона тенге.