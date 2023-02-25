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    19:07, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов «Nauryz»

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    Фото: пресс-служба МИОР РК
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная премия «Nauryz», профессионально оценивающая контент отечественных сериалов, проводится впервые в 2023 году при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    С сегодняшнего дня на сайте nauryz-awards.kz начался прием заявок на участие в Национальной премии телесериалов «Nauryz».

    Подача заявок продлится до 15 марта 2023 года.

    В премии могут принять участие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

    Заявки могут подавать республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы.

    Премия присуждается в 13 номинациях:

    1. Лучший исторический сериал

    2. Лучший драматический сериал

    3. Лучший комедийный сериал

    4. Лучший веб-сериал

    5. Лучший актер

    6. Лучшая актриса

    7. Лучший актер второго плана

    8. Лучшая актриса второго плана

    9. Лучший режиссер

    10. Лучший сценарист

    11. Лучший оператор – постановщик

    12. Лучший монтаж

    13. Лучший саундтрек

    Основная цель конкурса-поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.

    Имена победителей станут известны в марте, им будет вручена специальная статуэтка NAURYZ и награда в размере 1 миллиона тенге.


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