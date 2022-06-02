Стартовал прием заявок на конкурс среди журналистов «Медиа-премия AMANAT - 2022»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня работников средств массовой информации, партия AMANAT объявила о республиканском конкурсе среди журналистов. Об этом передает МИА «Казинформ».
Премия нацелена на развитие отечественных СМИ и журналистики. По итогам конкурса будут выбраны лучшие материалы на социальные, политические, экономические и духовно-культурные темы.
«Медиа-премия AMANAT - 2022» будет присуждаться по тематическим направлениям, вне зависимости от жанра СМИ. Также будут представлены премии «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова, «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова и премия за активную гражданскую позицию.
Заявки принимаются до 20 июня. Торжественное награждение пройдет 24 июня. В этом году победители будут награждены медиа-премией AMANAT, статуэткой и денежными призами.
Победители конкурса будут определены в десяти номинациях по двум направлениям.
Номинации по тематике:
лучший материал о строительстве «Нового Казахстана»;
лучший материал о трансформации партии АМАNAT;
лучший материал о социальной проблематике;
лучший материал о регионе;
лучший материал о 30-летии государственных символов;
лучший материал о молодежи;
лучший материал о духовно-культурном развитии.
Специальные премии:
премия «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова;
премия «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова;
премия за активную гражданскую позицию.
Подробная информация на сайте amanatpartiasy.kz. Для контакта: +7 (7172) 91 60 05, +7 778 097 55 23. Электроный адрес: media_premiya@amanatpartiasy.kz