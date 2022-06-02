2 Июня 2022 10:49

Стартовал прием заявок на конкурс среди журналистов «Медиа-премия AMANAT - 2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня работников средств массовой информации, партия AMANAT объявила о республиканском конкурсе среди журналистов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Премия нацелена на развитие отечественных СМИ и журналистики. По итогам конкурса будут выбраны лучшие материалы на социальные, политические, экономические и духовно-культурные темы.

«Медиа-премия AMANAT - 2022» будет присуждаться по тематическим направлениям, вне зависимости от жанра СМИ. Также будут представлены премии «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова, «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова и премия за активную гражданскую позицию.

Заявки принимаются до 20 июня. Торжественное награждение пройдет 24 июня. В этом году победители будут награждены медиа-премией AMANAT, статуэткой и денежными призами.

Победители конкурса будут определены в десяти номинациях по двум направлениям.

Номинации по тематике:

лучший материал о строительстве «Нового Казахстана»;

лучший материал о трансформации партии АМАNAT;

лучший материал о социальной проблематике;

лучший материал о регионе;

лучший материал о 30-летии государственных символов;

лучший материал о молодежи;

лучший материал о духовно-культурном развитии.

Специальные премии:

премия «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова;

премия «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова;

премия за активную гражданскую позицию.





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