+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 7 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стартовал прием заявок для участия в Школе аналитики

12 Ноября 2021 17:52
Поделиться:
Стартовал прием заявок для участия в Школе аналитики

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ – В Казахстане объявлен конкурс на участие в первом наборе Школы аналитики для молодых специалистов. Цель проекта – совершенствование навыков аналитических исследований и подготовки аналитических текстов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме
Боксы курьеров доставки будут пронумерованы в Алматы
Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой Вопрос продления «зеленого статуса» после ревакцинации прокомментировали в Минздраве В МВД напомнили о схемах «импорта» криминальных автомашин из стран СНГ

Проект был инициирован Клубом молодых экспертов при Сенате Парламента. В ходе одного из заседаний участники Клуба высказали мнение о необходимости усиления аналитических подходов в госуправлении, гуманитарных исследованиях, СМИ и предложили создать общественный проект, направленный на формирование аналитических навыков у молодых специалистов. Председатель Сената Маулен Ашимбаев поддержал инициативу экспертов.

Спикер Сената подчеркнул, что в рамках Школы молодые специалисты могли бы совершенствовать навыки подготовки качественных аналитических материалов.

«Полагаю, этот проект будет полезен, прежде всего, молодым исследователям, экспертам, которые уже имеют определенный опыт подготовки аналитических материалов и хотели бы улучшить свои навыки, сверить их с существующими требованиями к качественной аналитике в госорганах. В качестве лекторов Школы планируется привлечь как казахстанских, так и зарубежных спецалистов. Уверен, все это будет полезно для молодых специалистов», - отметил Маулен Ашимбаев.

В качестве партнеров проекта выступают ряд казахстанских университетов. Обучение пройдет в формате лекций, тренингов и мастер-классов.

В качестве лекторов и тренеров выступят видные аналитики из Казахстана и из-за рубежа. Школа аналитики начнет свою работу в январе 2022 года в Нур-Султане.

Преимущество при отборе получат кандидаты, имеющие опыт работы в аналитических структурах, в системе госуправления, в национальных компаниях, научных институтах и СМИ.

Срок подачи заявки – до 10 декабря 2021 года. Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Сената Парламента и на аккаунтах Палаты в социальных сетях.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Общество   #Молодежь  
Поделиться:
Новости по теме
Боксы курьеров доставки будут пронумерованы в Алматы
Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
Вопрос продления «зеленого статуса» после ревакцинации прокомментировали в Минздраве
В МВД напомнили о схемах «импорта» криминальных автомашин из стран СНГ
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
2 Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
3 Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
4 Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
5 Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
6 Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Читайте также
В МВД напомнили о схемах «импорта» криминальных автомашин из стран СНГ
Дана Нуржигитова посетила национальный центр «Жас сарбаз»
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив