Стартовал прием заявок для участия в Школе аналитики
НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ – В Казахстане объявлен конкурс на участие в первом наборе Школы аналитики для молодых специалистов. Цель проекта – совершенствование навыков аналитических исследований и подготовки аналитических текстов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Проект был инициирован Клубом молодых экспертов при Сенате Парламента. В ходе одного из заседаний участники Клуба высказали мнение о необходимости усиления аналитических подходов в госуправлении, гуманитарных исследованиях, СМИ и предложили создать общественный проект, направленный на формирование аналитических навыков у молодых специалистов. Председатель Сената Маулен Ашимбаев поддержал инициативу экспертов.
Спикер Сената подчеркнул, что в рамках Школы молодые специалисты могли бы совершенствовать навыки подготовки качественных аналитических материалов.
«Полагаю, этот проект будет полезен, прежде всего, молодым исследователям, экспертам, которые уже имеют определенный опыт подготовки аналитических материалов и хотели бы улучшить свои навыки, сверить их с существующими требованиями к качественной аналитике в госорганах. В качестве лекторов Школы планируется привлечь как казахстанских, так и зарубежных спецалистов. Уверен, все это будет полезно для молодых специалистов», - отметил Маулен Ашимбаев.
В качестве партнеров проекта выступают ряд казахстанских университетов. Обучение пройдет в формате лекций, тренингов и мастер-классов.
В качестве лекторов и тренеров выступят видные аналитики из Казахстана и из-за рубежа. Школа аналитики начнет свою работу в январе 2022 года в Нур-Султане.
Преимущество при отборе получат кандидаты, имеющие опыт работы в аналитических структурах, в системе госуправления, в национальных компаниях, научных институтах и СМИ.
Срок подачи заявки – до 10 декабря 2021 года. Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Сената Парламента и на аккаунтах Палаты в социальных сетях.
- Боксы курьеров доставки будут пронумерованы в Алматы
- Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
- Вопрос продления «зеленого статуса» после ревакцинации прокомментировали в Минздраве
- Более 560 человек состоят на учете как наркозависимые в СКО
- В МВД напомнили о схемах «импорта» криминальных автомашин из стран СНГ
- Дана Нуржигитова посетила национальный центр «Жас сарбаз»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана