Стартовал прием заявок для участия в Школе аналитики

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ – В Казахстане объявлен конкурс на участие в первом наборе Школы аналитики для молодых специалистов. Цель проекта – совершенствование навыков аналитических исследований и подготовки аналитических текстов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Проект был инициирован Клубом молодых экспертов при Сенате Парламента. В ходе одного из заседаний участники Клуба высказали мнение о необходимости усиления аналитических подходов в госуправлении, гуманитарных исследованиях, СМИ и предложили создать общественный проект, направленный на формирование аналитических навыков у молодых специалистов. Председатель Сената Маулен Ашимбаев поддержал инициативу экспертов.

Спикер Сената подчеркнул, что в рамках Школы молодые специалисты могли бы совершенствовать навыки подготовки качественных аналитических материалов.

«Полагаю, этот проект будет полезен, прежде всего, молодым исследователям, экспертам, которые уже имеют определенный опыт подготовки аналитических материалов и хотели бы улучшить свои навыки, сверить их с существующими требованиями к качественной аналитике в госорганах. В качестве лекторов Школы планируется привлечь как казахстанских, так и зарубежных спецалистов. Уверен, все это будет полезно для молодых специалистов», - отметил Маулен Ашимбаев.

В качестве партнеров проекта выступают ряд казахстанских университетов. Обучение пройдет в формате лекций, тренингов и мастер-классов.

В качестве лекторов и тренеров выступят видные аналитики из Казахстана и из-за рубежа. Школа аналитики начнет свою работу в январе 2022 года в Нур-Султане.

Преимущество при отборе получат кандидаты, имеющие опыт работы в аналитических структурах, в системе госуправления, в национальных компаниях, научных институтах и СМИ.

Срок подачи заявки – до 10 декабря 2021 года. Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Сената Парламента и на аккаунтах Палаты в социальных сетях.