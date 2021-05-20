Стартовал прием заявок для участия в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовал прием заявок для участия в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В преддверии Международного дня семьи 15 мая начался прием заявок для участия в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы». Конкурс проводится при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Организатором выступают местные исполнительные органы, Министерство информации и общественного развития РК. При министерстве создана специальная комиссия по вопросам организации и проведения конкурса. Недавно, 14 мая, состоялось первое заседание Комиссии», - сообщил председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР Шахмардан Байманов.
По его словам, в этом году утверждены новые правила проведения конкурса «Мерейлі отбасы».
«Теперь для участия в конкурсе заявки могут подавать не только семьи, но и местные исполнительные органы, юридические лица. Всем 17 победителям будут присуждать звание лауреата конкурса. Для справедливого и открытого проведения конкурса в состав региональной комиссии намерены включать членов гражданского общества, победителей прошлых лет. Также планируется проводить конкурс в режиме онлайн трансляции на официальных страницах местных исполнительных органов. Наряду с этим, в критерии отбора включена волонтерская и благотворительная деятельность, меценатство. Для повышения статуса конкурса на всех уровнях будет вестись информационная поддержка. Все семьи призываем активно участвовать в конкурсе. Для участия документы нужно подавать до 15 июня 2021 года. Подробная информация расположена на официальном сайте Министерства информации и общественного развития РК. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, планируем провести конкурс в канун празднования Дня семьи», - отметил Шахмардан Байманов.
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