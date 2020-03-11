Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Выдающиеся женщины Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года Волонтера в Казахстане, посольства Израиля и Франции, ассоциация друзей Тель-Авивского университета, институт «Сорбонна Казахстан», ОО «Акселератор добра» и Ассамблея народа Казахстана приглашают к участию в конкурсе всех креативных, целеустремленных казахстанских женщин – предпринимателей, общественных деятелей, координаторов проектов, профессионалов своего дела, передает МИА «Казинформ».

Условия участия:

1. Гражданство РК

2. Конкурсанты не должны занимать государственную или политическую должность

3. Возраст от 18 лет и старше

Вопросы для конкурсанток:

1. ФИО, дата рождения, место рождения и проживания

2. Фото и биография

3. Сфера деятельности

4. В чем особенность вашего дела/проекта/инициативы? Как долго существует ваш проект?

5. Какие планы и цели вы ставите перед собой?

6. Вклад вашей деятельности в изменение реальности соответствующей отрасли Казахстана

Заявки принимаются до 05 апреля 2020 года на почту mashav@nur-sultan.mfa.gov.il, как от самих кандидатов, так и от третьих лиц, желающих предложить кандидатуру к участию.