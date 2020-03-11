Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Выдающиеся женщины Казахстана»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года Волонтера в Казахстане, посольства Израиля и Франции, ассоциация друзей Тель-Авивского университета, институт «Сорбонна Казахстан», ОО «Акселератор добра» и Ассамблея народа Казахстана приглашают к участию в конкурсе всех креативных, целеустремленных казахстанских женщин – предпринимателей, общественных деятелей, координаторов проектов, профессионалов своего дела, передает МИА «Казинформ».
Условия участия:
1. Гражданство РК
2. Конкурсанты не должны занимать государственную или политическую должность
3. Возраст от 18 лет и старше
Вопросы для конкурсанток:
1. ФИО, дата рождения, место рождения и проживания
2. Фото и биография
3. Сфера деятельности
4. В чем особенность вашего дела/проекта/инициативы? Как долго существует ваш проект?
5. Какие планы и цели вы ставите перед собой?
6. Вклад вашей деятельности в изменение реальности соответствующей отрасли Казахстана
Заявки принимаются до 05 апреля 2020 года на почту mashav@nur-sultan.mfa.gov.il, как от самих кандидатов, так и от третьих лиц, желающих предложить кандидатуру к участию.
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