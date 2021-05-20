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Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди журналистов

20 Мая 2021 18:19
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Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди журналистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента объявил о приёме заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди отечественных журналистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева в сети Facebook.

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«Сформирована конкурсная комиссия, в которую вошли депутаты нашей Палаты, в том числе известные в стране журналисты - Нурторе Жусип, Дана Нуржигит и Айгуль Капбарова.

Конкурсной комиссии предстоит выявить лучшие материалы, в которых освещается и анализируется ход реализации модернизационной повестки Главы государства и законотворческая деятельность.

Кроме традиционных номинаций для сфер телевидения, печати, радио и электронных СМИ, в этом году было принято решение учредить специальные премии в память об известных и талантливых казахстанских журналистах Нуртлеу Имангалиулы и Михаиле Дорофееве.

Работы будут приниматься с 19 мая по 10 июня. Лауреаты конкурса будут определены в преддверии профессионального праздника работников средств массовой информации. Подробнее о конкурсе можно прочитать на сайте Сената - https://senate.parlam.kz/ru-RU/contests/amanat», - сообщил Маулен Ашимбаев.



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#СМИ   #Сенат  
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