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Стартовал прием заявлений на основное ЕНТ

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Апреля 2023, 16:36
Стартовал прием заявлений на основное ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прием заявлений на основное ЕНТ начался 28 апреля, он продлится до 14 мая. ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта пройдет с 16 мая по 5 июля. Абитуриентам даются две попытки сдать ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный центр тестирования.

По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2023 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. А также они сами определяют дату, время и место тестирования. При этом абитуриенты могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования. Стоит отметить, что первый этап регистрации будет осуществляться с 28 апреля по 6 мая, второй этап – с 7 по 14 мая.

«Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ в прошлом году был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Еще одна возможность – мы открыли бесплатный доступ к пробному онлайн-тестированию. Продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров. А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по казахской литературе и русской литературе. Надеемся, что эти и другие принятые меры для улучшения качества подготовки помогут нашим выпускникам пройти тестирование достойно», – пояснил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.


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