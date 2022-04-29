РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:35, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Стартовал прием заявлений на основное ЕНТ - Минобразования РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовал прием заявлений на основное ЕНТ, который продлится до 14 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

    Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования.

    Само тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля. При этом абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.

    «Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в письме выпускникам сообщил о решении в пользу абитуриентов. Они получили две возможности сдать ЕНТ и претендовать на грант. При этом можно выбрать одну комбинацию профильных предметов на две попытки», – отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

    По итогам двух предыдущих ЕНТ-2022 (январь, март) средний балл тестируемых составил 68,5 балла, что выше результатов прошлого года. Более 70% участников смогли набрать проходные баллы, лучший показатель – 135 баллов. Наблюдается прогресс и в соблюдении абитуриентами академической честности. Количество попыток пронести запрещенные предметы, а также их использования во время тестирования снизилось в 2-3 раза.

    Кроме того, во время мартовского ЕНТ был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. Это дает возможность абитуриентам подтянуть свои слабые стороны и еще тщательнее подготовиться к основному ЕНТ.

    Еще одна возможность выпускникам лучше подготовиться к ЕНТ – запуск Национальным центром тестирования бесплатных пробных онлайн-тестов. Вместе с тем, продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров, разработанные совместно с НЦТ.

    Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов будет промаркирован. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.

    Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них: по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

    Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Для создания комфортных условий абитуриентам с особыми образовательными потребностями впервые для выполнения ими заданий тестирования, помимо основных 240 минут, дано еще 40 дополнительных минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Кроме того, в ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, а также таблица растворимости солей, которая обновлена с добавлением ряда активности металлов.

    «На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции», - сказал Р. Емелбаев.


    Теги:
    ЕНТ Асхат Аймагамбетов Образование МОН Главная
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!