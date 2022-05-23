23 Мая 2022 15:24

Стартовал прием документов по программе «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня начался прием документов по Международной программе «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных услуг Egov.kz. Подать документы на участие в конкурсном отборе на присуждение стипендии «Болашак» можно по ссылке.

Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.

Конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября 2022 года.

В этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

«По поручению Главы государства запущен процесс переориентирования программы «Болашак». Основной акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров. В связи с этим количество грантов на технические и IT-специальности по программе «Болашак» увеличено до 60%. Это такие специальности, как «Инженерные системы и сети», «Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением», «Аналитика больших данных», «Технология новых материалов», «Управление базами данных», «Авиационная техника и технологии», «Машиностроение», «Промышленная автоматизация» и другие», – отметил председатель правления Центра международных программ МОН РК Ануар Жангозин.

Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки. По результатам анализа трендов рынка труда в этом году в перечень включены 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, медицины, индустриальной инженерии и естественных наук. При этом 17 из них включены в уже существующие специальности путем расширения их названия. В целом, перечень приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической направленности.

Конкурсный отбор на присуждение Международной стипендии «Болашак» проходит в три тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Перечень приоритетных специальностей:

https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/specialnosti

Список рекомендуемых вузов:

https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/vuzy

Список необходимых документов:

https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/kak-podat-dokumenty