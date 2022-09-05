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    10:29, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Стартовал прием документов на зарубежные стажировки по программе «Болашак»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в стране начался прием документов на прохождение стажировок по программе «Болашак» в ведущих зарубежных вузах, признанных мировых научно-исследовательских центрах и отраслевых организациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

    Заявки принимаются до 14 октября текущего года посредством портала государственных услуг Egov.kz. В этом году для прохождения зарубежных стажировок выделено 110 стипендий.

    В 2022 году 7 категорий работников могут повысить квалификацию по программе «Болашак»: инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.

    Перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 158 специальностей для прохождения стажировки. В текущем году данный перечень пополнился такими актуальными специальностями, как Вig Data архитектор, искусственный интеллект, дизайн интерфейсов и др.

    Напомним, стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

    Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее 3 лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата КАЗТЕСТ уровня не ниже В1.


    Теги:
    Болашак Образование Миннауки и высшего образования РК Главная
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