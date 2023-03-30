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Стартовал прием документов иностранцев для бесплатного обучения в вузах РК

Жанара Мухамедиярова
30 Марта 2023, 21:15
Стартовал прием документов иностранцев для бесплатного обучения в вузах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовал прием документов на стипендиальную программу для обучения в вузах Казахстана. В программе могут принять участие иностранные граждане, в т.ч. лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Прием осуществляется онлайн через веб-портал Национального центра развития высшего образования МНВО РК.

В целях интернационализации высшего образования для обучения иностранцев в вузах Казахстана по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры выделено 550 грантов, в том числе на бакалавриат – 490 грантов, на магистратуру – 50 грантов, на PhD докторантуру – 10 грантов. Стипендия включает в себя бесплатное обучение и ежемесячную стипендию в зависимости от академических успехов обучающегося.

Онлайн прием документов начался 30 марта и продлится до 30 июня 2023 года.


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