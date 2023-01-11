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Стартовал прием документов для присуждения международной стипендии «Болашак»

11 Января 2023, 13:47
Стартовал прием документов для присуждения международной стипендии «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» будет проводиться в четыре этапа. Первый этап приема документов продлится до 27 января текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Второй этап – с 3 апреля по 28 апреля 2023 года, далее с 5 июня по 7 июля – третий этап и с 17 июля по 15 сентября 2023 года – четвертый этап.

Конкурсный отбор пройдет с 20 января по 31 декабря 2023 года. Заявки принимаются через портал государственных услуг – Egov.kz.

В этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировок – 110 стипендий. Перечень рекомендованных вузов включает в себя 236 университетов из 27 стран мира. Список приоритетных специальностей предусматривает 262 специальности.

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак» утверждена квотная категория «Инжнерно-технические работники».

Также введена льготная категория для медицинских работников. Претенденты квотных категорий могут пройти бесплатную языковую подготовку, а также им не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение после присуждения стипендии из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы.

Ранее в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» на льготных условиях могли принять участие только претенденты из сельской местности.

В конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать претенденты с наличием безусловного приглашения из ведущих зарубежных вузов. Исключение составляют кандидаты квотных категорий.

Подробная информация опубликована на сайте Центра международных программ.


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