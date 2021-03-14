Стартовал первый этап рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангыстауской области начался первый этап рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата. Проект получил поддержку от Правительства страны в начале текущего года. На рекультивационные работы из республиканского бюджета на 3 года выделено 15,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата области.

«Сегодня в экологической зоне проживает порядка 372 тысяч человек. Хвостохранилище Кошкар-Ата расположено на расстоянии 7-8 км от Каспийского моря и 3-4 км от Актау. Его площадь составляет 77 кв. км. Отходы размещены на 66 кв. км. Решение проблемы радиоактивного и токсичного озера требует скорейшего начала из-за серьезной опасности для жителей близлежащих населенных пунктов», - отметили в акимате.

По словам специалистов, процесс рекультивации займет порядка 3 лет. Работы проведёт АО «Павлодарский речной порт».

«В процессе рекультивации участок обеззараживания полностью выравнивается, поверхность покрывается насыпным грунтом толщиной 30 см. До конца текущего года будет рекультивировано более 4 тысяч га территории», - сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангыстауской области Д. Кусбеков.

Отметим, что за счет республиканского бюджета на 2020 год было выделено 100 млн тенге. 13 декабря 2019 года был объявлен конкурс, по результатам которого победителем определено АО «Павлодарский речной порт», и 13 марта 2020 года был заключен договор № 65 на сумму 15,5 млрд тенге.

Однако реализация проекта была приостановлена из-за того, что потенциальные поставщики не согласились с результатами конкурса и обратились в суд. В связи с этим выделенные средства в размере 100 млн тенге возвращены в республиканский бюджет, рассказали в ведомстве.