+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -3 °С
USD 428.99 EUR 506.51
RUB 5.58 CNY 64.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стартовал первый этап конкурса «Лучший преподаватель вуза»

14 Ноября 2020 01:00
Поделиться:
Стартовал первый этап конкурса «Лучший преподаватель вуза»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК объявляет о старте конкурса «Лучший преподаватель вуза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Новости по теме
Как будут учиться во второй четверти школьники СКО
II место заняла в республиканском конкурсе среди педагогов-психологов Акмолинская область Более 400 школ перейдут в штатный режим работы в Акмолинской области 26 школьников заболели коронавирусом в Алматы

К участию в конкурсе допускаются преподаватели, имеющие непрерывный научно-педагогический стаж не менее 5 лет и высокие достижения в педагогической и научной деятельности.

Цель конкурса – повышение профессионально-педагогической культуры ППС вузов, стимулирование и мотивация педагогов к дальнейшему профессиональному развитию.

Конкурс проводится в два этапа: внутривузовский этап – 12-30 ноября 2020 года; республиканский этап – 4-15 декабря 2020 года.

Заявка и документы для участия в конкурсе принимаются в электронном формате посредством информационной системы universitycontest.iac.kz . Поступившие документы проверяются экспертной группой из числа сотрудников и ППС вузов.

Решение комиссии ОВПО об участии конкурсантов во втором туре принимается на основании заключения экспертной группы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Вузы  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив