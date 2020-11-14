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вчера 22:51
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Стартовал первый этап конкурса «Лучший преподаватель вуза»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК объявляет о старте конкурса «Лучший преподаватель вуза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
К участию в конкурсе допускаются преподаватели, имеющие непрерывный научно-педагогический стаж не менее 5 лет и высокие достижения в педагогической и научной деятельности.
Цель конкурса – повышение профессионально-педагогической культуры ППС вузов, стимулирование и мотивация педагогов к дальнейшему профессиональному развитию.
Конкурс проводится в два этапа: внутривузовский этап – 12-30 ноября 2020 года; республиканский этап – 4-15 декабря 2020 года.
Заявка и документы для участия в конкурсе принимаются в электронном формате посредством информационной системы universitycontest.iac.kz . Поступившие документы проверяются экспертной группой из числа сотрудников и ППС вузов.
Решение комиссии ОВПО об участии конкурсантов во втором туре принимается на основании заключения экспертной группы.
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