Стартовал открытый командный чемпионат Казахстана по настольному теннису

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 июня, в Караганде стартовал второй тур Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он проходит в центре Saryarka (Караганда).

В Суперлиге участвуют десять коллективов, в Высшей - 19. После первого тура, который состоялся в марте 2020 года, в лидеры вырвались Sigma (Шымкент), «Шолак-Терек» (Костанайская область), «Астана» (Нур-Султан), «Жетысу» (Алматинская область).

В Высшей лиге на передовых позициях «Мартобе-ДЮСШ №2» (Шымкент), «Казаэронавигация» (Нур-Султан), «Костанай», «Караганда-2» и «УГМК-Резерв» (Екатеринбург, Россия).