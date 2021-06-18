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    17:15, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Стартовал открытый командный чемпионат Казахстана по настольному теннису

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 июня, в Караганде стартовал второй тур Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он проходит в центре Saryarka (Караганда).

    В Суперлиге участвуют десять коллективов, в Высшей - 19. После первого тура, который состоялся в марте 2020 года, в лидеры вырвались Sigma (Шымкент), «Шолак-Терек» (Костанайская область), «Астана» (Нур-Султан), «Жетысу» (Алматинская область).

    В Высшей лиге на передовых позициях «Мартобе-ДЮСШ №2» (Шымкент), «Казаэронавигация» (Нур-Султан), «Костанай», «Караганда-2» и «УГМК-Резерв» (Екатеринбург, Россия).


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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