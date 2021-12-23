Стартовал отбор игроков в новый футбольный клуб в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе презентовали футбольный клуб «Aqtobe City», в котором будут готовить отечественных футболистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый футбольный клуб возглавил депутат городского маслихата Асхат Калжанов. По его словам, команда намерена участвовать во Второй лиге чемпионата Казахстана.

«Особенность нового клуба в том, что в нем будут играть местные воспитанники. Администрация и тренерский штаб футбольного клуба также состоят из актюбинцев. Главной целью «Aqtobe City» является подготовка игроков для ФК «Актобе», других клубов страны и зарубежья», - сказал Асхат Калжанов.

Руководством клуба ведется подготовка документации для прохождения процедуры сертификации в Казахстанской федерации футбола.

Уже стартовал отбор игроков, он продолжится до конца недели. Затем в первой декаде января команда приступит к первым учебно-тренировочным сборам в областном центре.