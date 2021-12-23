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Стартовал отбор игроков в новый футбольный клуб в Актобе

23 Декабря 2021 20:41
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Стартовал отбор игроков в новый футбольный клуб в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе презентовали футбольный клуб «Aqtobe City», в котором будут готовить отечественных футболистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Новый футбольный клуб возглавил депутат городского маслихата Асхат Калжанов. По его словам, команда намерена участвовать во Второй лиге чемпионата Казахстана.

«Особенность нового клуба в том, что в нем будут играть местные воспитанники. Администрация и тренерский штаб футбольного клуба также состоят из актюбинцев. Главной целью «Aqtobe City» является подготовка игроков для ФК «Актобе», других клубов страны и зарубежья», - сказал Асхат Калжанов.

Руководством клуба ведется подготовка документации для прохождения процедуры сертификации в Казахстанской федерации футбола.

Уже стартовал отбор игроков, он продолжится до конца недели. Затем в первой декаде января команда приступит к первым учебно-тренировочным сборам в областном центре.


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#Актюбинская область   #Спорт   #Футбол  
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Автор:

Самал Ендибаева

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