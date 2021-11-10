Стартовал набор детей в новый столичный ФОК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане начался прием детей в новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в жилом массиве Коктал-2 района Сарыарка (на пересечении улиц Баршын-Кайнар), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В спортивном объекте дети и подростки могут заниматься спортом на бесплатной основе.
В детско-юношескую спортивную школу № 7 принимают детей по 8 видам спорта:
самбо- 11-14 лет,
грэплинг- 14-15 лет,
каратэ-до- 7-9 лет,
кикбоксинг- 10-13 лет,
панкратион- 14-15 лет,
пауэрлифтинг- 15-18 лет,
армрестлинг- 12- 18 лет,
тхэквондо- 8 -11 лет,
муай-тай- 8-9 лет,
джиу-джитсу-8-11 лет.
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 принимает детей по 3 видам спорта:
гандбол-7-11 лет,
волейбол- 9-12 лет,
баскетбол -9-12 лет,
Формирование групп начальной подготовки первого года обучения проводится до 1 декабря текущего года.
В спортивную школу принимаются учащиеся общеобразовательных школ и других учебных заведений, подавшие следующие документы:
- заявление о поступлении подписанное родителями;
- медицинская карта ребенка формы 037;
- свидетельство о рождении (копия).
Отметим, что площадь спортивного комплекса, только недавно введенного в эксплуатацию, составляет 2 634 кв м. Объект оснащен современным оборудованием и состоит из игрового зала, зал единоборств, а также тренажерных залов. Физкультурно-оздоровительный комплекс передан на баланс Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 5.
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