Стартовал набор детей в новый столичный ФОК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане начался прием детей в новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в жилом массиве Коктал-2 района Сарыарка (на пересечении улиц Баршын-Кайнар), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В спортивном объекте дети и подростки могут заниматься спортом на бесплатной основе.

В детско-юношескую спортивную школу № 7 принимают детей по 8 видам спорта:

самбо- 11-14 лет,

грэплинг- 14-15 лет,

каратэ-до- 7-9 лет,

кикбоксинг- 10-13 лет,

панкратион- 14-15 лет,

пауэрлифтинг- 15-18 лет,

армрестлинг- 12- 18 лет,

тхэквондо- 8 -11 лет,

муай-тай- 8-9 лет,

джиу-джитсу-8-11 лет.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 принимает детей по 3 видам спорта:

гандбол-7-11 лет,

волейбол- 9-12 лет,

баскетбол -9-12 лет,

Формирование групп начальной подготовки первого года обучения проводится до 1 декабря текущего года.

В спортивную школу принимаются учащиеся общеобразовательных школ и других учебных заведений, подавшие следующие документы:

- заявление о поступлении подписанное родителями;

- медицинская карта ребенка формы 037;

- свидетельство о рождении (копия).

Отметим, что площадь спортивного комплекса, только недавно введенного в эксплуатацию, составляет 2 634 кв м. Объект оснащен современным оборудованием и состоит из игрового зала, зал единоборств, а также тренажерных залов. Физкультурно-оздоровительный комплекс передан на баланс Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 5.