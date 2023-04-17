АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал матч женской сборной Казахстана по шахматам против сборной мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении нескольких недель в столице Казахстана проходит мировое историческое событие. Весь мир наблюдает за состязанием между Яном Непомнящим и Дином Лижэнь. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить ФИДЕ за предоставленную возможность и нашу Казахстанскую федерацию шахмат за организацию на высоком уровне. Сегодня состоится первая игра по быстрым шахматам, по рапиду. Наши лучшие шахматистки будут состязаться. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать шахматисткам успехов. Думаю, что этот кейс послужит примером для подрастающего поколения. Уверен, что, глядя на вас, наши молодые шахматистки будут пополнять ваши ряды и в стране будет огромное количество интеллектуально мыслящих людей», - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Честь Казахстана на шахматной арене защищают Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садвакасова, Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Зарина Нургалиева.

Против казахстанок сразятся китайская шахматная звезда, четырехкратная чемпионка мира и №1 в рейтинге FIDE, 29-летняя Хоу Ифань, а также именитые Нана Дзагнидзэ (Грузия), Харика Дрюнавалли (Индия), Гюнай Мамедзадэ (Азербайджан), Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б.Савита (Индия), а также Афруза Хамдамова (Узбекистан).

На пресс-конференции состоялась жеребьевка, на которой стало известно о том, что соперницей Хоу Ифань из сборной Казахстана стала Динара Садвакасова.

На второй доске играют Харика Дрюнавалли против Меруерт Камалиденовой.

На третьей доске играют Гюнай Мамедзадэ против Бибисары Асаубаевой.

На четвертой доске играют Нана Дзагнидзэ против Жансаи Абдумалик.

Первый ход на матче по традиции сделал президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.