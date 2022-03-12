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    18:22, 11 Март 2022 | GMT +6

    Стартовал конкурс по отбору членов рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета МИОР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет о проведении конкурса по отбору членов Рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года №383 и Типовым положением об Общественном совете от 26 февраля 2021 года №69. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

    Рабочая группа по формированию Общественного совета министерства состоит из 9 членов, 3 из которых - представители министерства и 6 избираются среди граждан и представителей некоммерческих организаций.

    Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение пяти календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы, подают нарочно или направляют на электронный адрес, следующие документы:

    1) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав рабочей группы по форме, согласно приложению 1 вышеуказанному Типовому положению;

    2) письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры (при наличии) в члены рабочей группы;

    3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата;

    4) копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.

    Вместе с тем, к участию в заседаниях рабочей группы допускаются наблюдатели без права голоса, являющиеся представителями неправительственных организаций, средств массовой информации, государственных органов, международных организаций.

    Для присутствия на заседании рабочей группы в качестве наблюдателя лицо, изъявившее желание быть наблюдателем, предоставляет в государственный орган, субъект квазигосударственного сектора на республиканском уровне или местный представительный орган на местном уровне либо отправляет на электронную почту заявление для участия в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов рабочей группы по формированию Общественного совета, по форме согласно приложению 2 к вышеуказанному Типовому положению.

    Член рабочей группы по формированию Общественного совета не допускается к конкурсу для избрания в члены Общественного совета.

    Документы для участия в конкурсе предоставляются (направляются) по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел,8, здание «Дом Министерств», 14 подъезд, адрес электронной почты: [email protected].

    Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8(7172) 74-03-56, 74-18-37.



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