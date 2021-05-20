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Стартовал конкурс на соискание премии «Дарын»

20 Мая 2021 16:19
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Стартовал конкурс на соискание премии «Дарын»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов сообщил о том, что стартовал конкурс на соискание премии «Дарын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что премия «Дарын» присуждается как государственная поддержка молодежи за заслуги в науке, творчестве, спорте и других сферах. Конкурс проводится по 10 номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Общественная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное творчество».

«Как известно, обладателем государственной премии «Дарын» могут стать талантливые, активные, творческие молодые люди до 29 лет, являющиеся победителями международных и республиканских конкурсов, фестивалей, других конкурсов, а также те, кто вносит особый вклад в развитие различных отраслей. За все годы 294 человек стали обладателям государственной премии «Дарын». В текущем году 20 мая начался прием заявок на соискание премии. Всех талантливых молодых людей призываем принять участие в конкурсе», - сказал Шахмардан Байманов.

Заявки принимаются до 10 августа. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Министерства информации и общественного развития РК в отделе «Молодежная политика».

Критерии отбора следующие: молодые люди до 29 лет, победители международных и республиканских конкурсов, спортивных соревнований. Кандидатуру молодежи могут предложить государственные и местные исполнительные органы, творческие организации, учебные заведения, общественные объединения.


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#Другие государственные органы   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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