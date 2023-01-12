Стартовал конкурс на предоставление государственных грантов для НПО

12 Января 2023, 11:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центр поддержки гражданских инициатив по заказу Министерства информации и общественного развития РК объявил конкурс на предоставление государственных грантов для НПО на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Конкурс объявлен по шести сферам на реализацию 47 государственных грантов, из которых 22 краткосрочные, 16 среднесрочных и 9 долгосрочных проектов:

1) поддержка социально уязвимых слоев населения;

2) содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций;

3) защита прав, законных интересов граждан и организаций;

4) укрепление общественного согласия и общенационального единства;

5) поддержка молодежной политики и детских инициатив;

6) содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов.

Все заявки принимаются по электронной почте grants@cisc.kz

Также можно сдать документы, вручив заявку Оператору из рук в руки.

Офис Центра поддержки гражданских инициатив находится по адресу г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, кабинет 504/3.

Заявки на краткосрочные и среднесрочные гранты вносятся Оператору с 12 января по 1 февраля до 18:30 по времени Астаны, на долгосрочные гранты с 12 января по 15 февраля до 18:30 по времени Астаны.

«По всем интересующим вас вопросам можете обращаться к менеджерам Центра по номеру 8 (717 2) 79-08-04, 79-08-28, 79-08-07», - говорится в публикации пресс-службы МИОР РК.