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Стартовал чемпионат WorldSkills Karaganda - 2022
4 Мая 2022 22:06

Стартовал чемпионат WorldSkills Karaganda - 2022

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области состоялось открытие VI Регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Karaganda - 2022. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Масштабная «олимпиада рабочих рук» будет проходить в течение двух недель, с 3 по 14 мая, на 17 соревновательных площадках на базе колледжей региона,

По информации управления образования, в этом году региональный чемпионат проводится по 52 компетенциям. Участие в нём принимают 350 студентов колледжей. Победители будут показывать мастерство в национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan.

Цель чемпионата WorldSkills – повышение престижа рабочих профессий. Подобные соревнования создают новые идеи и тренды в подготовке квалифицированных кадров.

Как сообщалось, в 2021 году от Карагандинской области в республиканском чемпионате выступили студенты колледжей по 32 компетенциям. Десять участников завоевали призовые места, восемь стали обладателями медальонов.


Автор:
Корреспондент
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