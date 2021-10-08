Стартовал чемпионат страны по велоспорту на треке: имена первых победителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана стартовал чемпионат страны по велоспорту на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир - один из важнейших стартов для трековиков, на котором можно завоевать титул национального чемпиона и заработать очки для рейтинга UCI.

Уже стали известны имена первых национальных чемпионов и призеров в командной гонке преследования среди юниоров и юниорок.

Юниоры:

1. Егор Стрельников, Кирилл Стрельченко, Дмитрий Васильев, Евгений Яковенко (г.Нур-Султан)

2. Максим Хорошавин, Илья Карабутов, Александр Мусабаев, Дмитрий Олейников (Карагандинская обл.)

3. Данил Остренков, Максим Тараскин, Андрей Ремхе, Владимир Колтунов (Алматинская обл).

Юниорки:

1. Юлия Голубкова, Дарья Тюлькина, Татьяна Ромашко, Александра Чалова (Восточно-Казахстанская обл.)

Мужчины и женщины поборолись за белые майки в групповой гонке скретч.

Мужчины:

1. Асылхан Турар (Кызылординская обл.)

2. Артем Захаров (Северо-Казахстанская обл.)

3. Габиден Азен (Кызылординская обл.)

Женщины:

1. Рината Султанова (Павлодарская обл.)

2. Эльвира Хамзина (Карагандинская обл.)

3. Алена Абрамчук (Карагандинская обл.)

Национальный чемпионат продлится до 11 октября.