Стартовал чемпионат «Nur-Sultan Open 2021» по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 февраля в Легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan» в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан состоялось открытие Чемпионата города Нур-Султана «Nur-Sultan Open 2021» среди старших и младших юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, аким Нур-Султана, президент Федерации легкой атлетики столицы Алтай Кульгинов.

В своей приветственной речи министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова отметила интерес молодежи к легкой атлетике в нашей стране.

«Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил важность уделения внимания спортивному и творческому потенциалу молодежи. В этой связи мы должны развивать массовые и детско-юношеские виды спорта, также открыть в каждой области, регионах, селах спортивные секции. Спортивная инфраструктура очень важна для развития спорта в целом. Министерство в этой связи ведет активную работу с местными исполнительными органами.

Сегодня мы проводим первый турнир на легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan», который открыл Елбасы Нурсултан Назарбаев. Манеж предназначен для 7 тысяч зрителей, тут можно проводить различные международные соревнования. На сегодняшний день в нашей стране спортивная молодежь активно интересуется легкой атлетикой. Казахстанские спортсмены стали чемпионами ОИ, призерами международных турниров. Мы гордимся достижениями Ольги Шишигиной, Ольги Рыпаковой, Дмитрия Карпова. Сегодняшним спортсменам которые только начинают свой путь желаю удачи и успехов!» - сказала Актоты Раимкулова.

Открытый чемпионат проходит по 5 видам, в частности: метание ядра, смешанная эстафета 4*200м, прыжки в длину, бег и легкоатлетическая ходьба. В данном турнире участвуют более 150 спортсменов из Северо-Казахстанской, Карагандинской областей, Акмолинской области, городов Шымкент, Костаная и Нур-Султана.

Справочно: Легкоатлетический комплекс «Qazaqstan» был сдан осенью прошлого года. Имеет сертификат World Athletics. Это первый турнир, который проходит в данном спорткомплексе. В скором будущем Легкоатлетический комплекс примет IX Чемпионат Азии по легкой атлетике.