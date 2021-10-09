НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане матчем «Атырау» — «Рахмет» стартовал 26-й розыгрыш Кубка Казахстана по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Будущий участник Лиги Чемпионов — «Атырау», ведя после первого тайма 3:0 у актюбинского «Рахмета», не сумел довести игру до победы. На последней минуте встречи Алишер Сарсенбаев сравнял счет — 4:4.

«Атырау» — «Рахмет» 4:4 (3:0)

Голы: Фукин 13, 18, 34, Эрик Данило 17 — Г.Нагашыбай 25, Булатов 29, 33, Сарсенбаев 40

Судьи: Космухамбетов, Галаев (оба — Костанай).







