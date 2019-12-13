Стартапы Astana Hub создали более тысячи рабочих мест: в столичном технопарке подвели итоги программы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международном технопарке IT-стартапов Astana Hub подвели итоги бесплатной программы развития стартапов - акселерация. Свои проекты перед потенциальными инвесторами защитили 15 лучших стартапов 5 и 6 потока акселерации.

Участники бесплатной программы развития стартапов Astana Hub во время Demo Day рассказали, чего добились за три месяца работы и обучения в стенах технопарка. Главная задача выпускников – стартапов – заинтересовать потенциальных инвесторов и привлечь инвестиции в развитие своего проекта. В образовательной программе 5 и 6 потока акселерации приняли участники со следующих городов: Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Ташкент.

Для участия в акселерации свои заявки отправили 191 стартап-проектов с Казахстана и Узбекистана (г. Ташкент). По итогам отборочного тура 60 успешных проектов на стадии MVP были отобраны для дальнейшего развития и масштабирования в течение 12 недель. Стоит отметить, что за период акселерационной программы общая сумма продаж стартап-проектов увеличилась на 91 миллионов тенге, а количество рабочих мест созданных стартапами составило - 61 место.

Это проекты в области e-commerce, образования, здравоохранения и автоматизации бизнес-процессов компаний. Также по итогам Demo Day прошли B2B встречи с потенциальными инвесторами, бизнесменами и партнерами стартап проектов.

Операторами акселерационной программы выступила компания YellowRockets, которая специализируется на организации акселерационных программ для стартапов. Компания сотрудничает с ведущими российскими и международными венчурными фондами, институтами развития, сообществами бизнес-ангелов и корпорациями. «Astana Hub – это не только классический технопарк, но и институт поддержки и стартап-акселератор. Здесь, стартапы получают налоговые льготы, медиа-поддержку и рабочие места для команды. Программа акселерации – это самый эффективный инструмент работы со стартапами, в мире пока что ничего принципиально иного не придумали. Акселератор Astana Hub в очередной раз стал международным. В последнем наборе есть участник из Узбекистана. В предыдущих наборах были участники из России», - сообщил руководитель направления акселерации YellowRockets Аркадий Селезнев.

Эксперт также добавил: «Хорошо, когда по итогам программы проект может привлечь инвестиции. Но основное в акселерации даже не инвестиции, а знания и навыки работы, которые получает основатель стартапа и команда. Если во время или после акселерации проект закроется - это не самый плохой результат. Это значит предприниматель понял, что бизнес-модель не сходится, и сэкономил свои и инвесторские деньги, а также время. Вероятность успеха следующего проекта в разы больше, об этом говорит мировая статистика. Тем более, что в Astana Hub очень мотивированные стартапы. Они заряжены, внимательны к рекомендациям, следуют методологии и, как следствие, получают хорошие результаты».

Как сообщает пресс-служба Astana Hub, программа акселерации Astana Hub — это 200 часов образовательных воркшопов от международных экспертов, 240 часов индивидуальных консультаций с отраслевыми специалистами, 30 образовательных модулей с личным трекером на проект, доступ к 17 R&D лабораториям и медиа - сопровождение в СМИ РК.

Помимо образовательных мероприятий, Astana Hub создает условия для активного развития казахстанских технологических стартапов в виде предоставления профессионального нетворкинга, бесплатного офисного пространства, а также особого налогового и визового режима для официально зарегистрировавшихся участников Технопарка.

«Впервые мы запустили два потока акселерации параллельно и стоит отметить, что такая практика дала нам понять, что развитие стартапов и предпринимательство в Казахстане – движущая сила экономического развития общества. У казахстанских стартапов есть не только замечательные идеи, но и стремление их реализовать. Их инновационный подход и трудолюбие способствуют позитивным изменениям в экономической и социальной сферах – появлению новых продуктов на рынке, созданию дополнительных рабочих мест, повышению уровня благосостояния людей в Казахстане. Конечно, рано говорить о подтвержденных раундах инвестиций, потому что есть проекты,у которых и нет таких задач, но хочу отметить, что мы с командой Astana Hub провели колоссальную работу в этом сезоне и результаты, которые были озвучены сегодня - плод коллаборации трекеров, менторов и всех стартап-команд», - сообщил исполнительный директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Әділет Нұрғожин.

Напомним, что в Astana Hub действует такие программы развития стартапов, как школа стартапа, школа трекеров, инкубация и акселерация. Всего образовательные проекты технопарка прошли более 400 стартап-проектов. Немаловажным результатом всей работы стало - создание рабочих мест участниками акселерационных программ Технопарка. Так, было создано 1243 рабочих места.