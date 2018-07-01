Стартаперам Астаны дали советы международные эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел мастер-класс от ведущих международных экспертов, акселераторов в 500 Startups и Innopolis University, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Национальное агентство по технологическому развитию».

АО «НАТР» при поддержке МИР РК организовало мастер-класс на тему «Развитие и вывод на рынок стартап-проектов». Приглашенные спикеры поделились опытом успешных кейсов и рассказали самые инновационные подходы для создания стратапов.

Спикеры мастер-класса рассказали об инструментах, которыми необходимо руководствоваться успешному предпринимателю, о том, как использовать технологии Индустрии 4.0 для успешного развития стартапа, какие стратегии и продажи и маркетинга наиболее эффективны, как попасть в акселератор 500 Startups и привлечь инвестиции в Силиконовой Долине.

Как рассказал один из спикеров Марвин Лиао, партнер акселератора 500 Startups, проинвестировавшего более 500 компаний в 60 странах мира, ключевым моментом в развитии успешного стартап-проекта является получение обратной связи от потребителей услуг.

«Все время говорите со своим потенциальным клиентом, ищите обратную связь. Именно благодаря этому, вы всегда будете знать, на каком этапе сейчас ваш бизнес, какие трудности у проекта, чтобы вовремя исправить недочеты», - подчеркнул Марвин Лиао.

Также партнер 500 Startups отметил необходимость отслеживать тенденции и тренды в сфере своего бизнеса. Такой подход поможет выбрать правильный продукт для клиентов, вовремя его улучшить, и даст ясное понимание, как правильно использовать услуги своего проекта.

Мастер-класс проводился с целью повышения компетенции технологического предпринимательства, стимулирования интереса к технологическому предпринимательству и развитию инновационных стартапов Казахстана.