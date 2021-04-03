Стартап-проектами павлодарских студентов заинтересовались в США

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Инновационный Евразийский университет и Old Dominion University нашли взаимный интерес в развитии идей, которые учащиеся павлодарского вуза пробуют развить, начиная собственное дело, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект между Old Dominion University и Инновационным Евразийским университетом - это возможность обменяться опытом, знаниями, связанными с преподаванием, предпринимательством в условиях университета. Также такие проекты способствуют совершенствованию навыков преподавателей, тренеров, создавать, расширению административных структур и процессов, которые помогают зарождению предпринимательского мышления», - рассказала первый проректор Инновационного Евразийского университета Анастасия Алиясова.

Как сообщили в пресс-службе вуза, в ИнЕУ в образовательный процесс активно внедряют различные бизнес-идеи. И теперь как результат интерес к проектам павлодарских студентов проявили Соединённые Штаты Америки: представители ИнЕУ и Old Dominion University уже назначили дату онлайн-встречи. Как стало известно, в рамках международного проекта даже разработана специальная стратегия. Её основой стала предпринимательская модель университета.

«В рамках этой модели, традиционные виды деятельности, связанные с образованием, исследованием дополняются устойчивыми, междисциплинарными предпринимательским компонентом, то есть это - продвижение инновационного, операционного мышления студентов, предпринимателей, администраторов процесса и улучшения взаимодействия между ними. Кроме этого, мы постарались внедрить лучшие практики, как это делается в зарубежных вузах, внедрили в учебный план lean-startup, то есть это такой подход к бизнес-модели, дизайна мышления студентов, а открытие стартап-академии на базе университета способствует студенческому развитию предпринимательства», - подчеркнула первый проректор ИнЕУ.

По её словам, в университете дошли до такого этапа, когда студенты уже изготовили свои проектные образцы, изделия и готовы продавать их и в своём регионе, и в дальнем зарубежье.

«Мы нашли потребителей, покупателей в Америке. На сайте университета создана страничка, где опубликованы все стартап-идеи наших студентов, вся информация об их начатом малом бизнесе, поэтому любой желающий может посмотреть: как студенты ИнЕУ, так и представители Old Dominion University», - добавила Анастасия Алиясова.