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    22:43, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Стартап-проектами павлодарских студентов заинтересовались в США

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Инновационный Евразийский университет и Old Dominion University нашли взаимный интерес в развитии идей, которые учащиеся павлодарского вуза пробуют развить, начиная собственное дело, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект между Old Dominion University и Инновационным Евразийским университетом - это возможность обменяться опытом, знаниями, связанными с преподаванием, предпринимательством в условиях университета. Также такие проекты способствуют совершенствованию навыков преподавателей, тренеров, создавать, расширению административных структур и процессов, которые помогают зарождению предпринимательского мышления», - рассказала первый проректор Инновационного Евразийского университета Анастасия Алиясова.

    Как сообщили в пресс-службе вуза, в ИнЕУ в образовательный процесс активно внедряют различные бизнес-идеи. И теперь как результат интерес к проектам павлодарских студентов проявили Соединённые Штаты Америки: представители ИнЕУ и Old Dominion University уже назначили дату онлайн-встречи. Как стало известно, в рамках международного проекта даже разработана специальная стратегия. Её основой стала предпринимательская модель университета.

    «В рамках этой модели, традиционные виды деятельности, связанные с образованием, исследованием дополняются устойчивыми, междисциплинарными предпринимательским компонентом, то есть это - продвижение инновационного, операционного мышления студентов, предпринимателей, администраторов процесса и улучшения взаимодействия между ними. Кроме этого, мы постарались внедрить лучшие практики, как это делается в зарубежных вузах, внедрили в учебный план lean-startup, то есть это такой подход к бизнес-модели, дизайна мышления студентов, а открытие стартап-академии на базе университета способствует студенческому развитию предпринимательства», - подчеркнула первый проректор ИнЕУ.

    По её словам, в университете дошли до такого этапа, когда студенты уже изготовили свои проектные образцы, изделия и готовы продавать их и в своём регионе, и в дальнем зарубежье.

    «Мы нашли потребителей, покупателей в Америке. На сайте университета создана страничка, где опубликованы все стартап-идеи наших студентов, вся информация об их начатом малом бизнесе, поэтому любой желающий может посмотреть: как студенты ИнЕУ, так и представители Old Dominion University», - добавила Анастасия Алиясова.


    Теги:
    Образование США Павлодарская область
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