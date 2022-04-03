Стартап карагандинских студентов вошёл в топ-48 экопроектов мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стартап RePlast студентов Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова вошёл в топ-48 лучших международных проектов на ежегодном конкурсе Race to Rethink Plastic by Enactus. В этом году своё решение проблем с пластиковыми отходами представили 77 команд из 15 стран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинский стартап был запущен в 2020 году. Именно тогда все вузы страны были переведены на удалённый формат обучения.

«В нашем городе есть проблема с мусором на улице, в том числе с пластиковым. И неравнодушная молодёжь поняла, что как-то эту ситуацию надо решать. Сначала ребята просто собирали пластик на улице и сдавали в мусороперерабатывающие пункты. Но этого показалось мало. И это не очень эффективно. Тогда они вышли с предложением, и университет закупил оборудование для переработки и плавки пластика – шредер и инжектор. Так появился проект. За время его существования было собрано более двух тысяч пластиковых бутылок», – рассказал заведующий кафедрой экономики и международного бизнеса КарУ Жанибек Жартай.

Суть RePlast – это сбор, сортировка, очистка, дробление, плавка и превращение отходов во вторичную продукцию. На выходе стартаперы получают подстаканники для ctnb-предприятий PlastNet. В ближайшие 2–3 месяца начнётся изготовление имиджевой продукции – брелоков, вилок и ложек. В планах купить пресс-стол для производства элементов мебели, чтобы отливать столешницы и сиденья для стульев.

Пока команда проекта состоит из 13 человек. Преимущественно в нём заняты студенты экономического факультета, а также учащиеся факультета математики и информационных технологий. Вскоре ряды пополнят эковолонтёры, уже объявлен конкурс.

«Наша конечная цель – сохранение окружающей среды и экологии нашего региона. Кроме того, планируем в крупных масштабах производить сбор и сортировку. Хотим привлекать к этому проекту школы и другие вузы. Ну и, конечно, войти в топ-25 мирового конкурса», – поделился Жанибек Жартай.