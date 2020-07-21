Старт с Байконура космического грузовика «Прогресс МС-15» назначен на 23 июля

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 июля 2020 года ракета космического назначения была вывезена и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома, специалисты приступили к предстартовым работам, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск космического грузовика «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля в 20:26:22 по времени Нур-Султана, полет к МКС пройдет по двухвитковой схеме, стыковка должна состояться через три часа после старта.

Транспортный корабль «Прогресс МС-15» доставит на станцию топливо и газы общей массой 600 кг, а также 1 520 кг различного оборудования: ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы «Родник».